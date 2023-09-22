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Kontrolden çıkan otomobil öğrenci dolu servise çarptı! 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kontrolden çıkan otomobil öğrenci dolu servise çarptı! 5 kişi yaralandı

Samsun Çarşamba'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil öğrenci dolu servise çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun-Ordu karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmethan Kaya idaresinde bulunan 55 ABM 129 plakalı otomobili direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjden karşı şeride geçip Yaşar Tekin yönetimindeki 55 C 6102 plakalı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmethan Kaya (42) ile öğrenci servisinde bulunan Elif Ece Erkol (17), Hilal Kumaş (16), Elanur Çam (14) ve Samet Şahin (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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