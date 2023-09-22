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Bolu'da korkutan yangın! Dinamit yüklü kamyonda yangın çıktı!

Bolu'da korkutan yangın! Dinamit yüklü kamyonda yangın çıktı!

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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D-100 kara yolunda Ankara istikametine seyreden Hüseyin M. idaresindeki 06 BK 7387 plakalı dinamit yüklü kamyonun motor kısmında Yeniçağa yakınlarında yangın çıktı.

Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmasının ardından kamyon çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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