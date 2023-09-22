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Emniyet ülke genelinde eş zamanlı trafik denetimi yaptı

Emniyet ülke genelinde eş zamanlı trafik denetimi yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde eş zamanlı emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri ile radarla hız denetimleri gerçekleştirildi.

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EGM'den yapılan açıklamaya göre 16-17 Eylül'deki denetimlerde 3 bin 307 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 6 araçta ise çocuk bağlama kemeri bulunmadığı ya da kullanılmadığı tespit edildi.

Hız ihlallerinin önlenmesi, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 16-18 Eylül'de ülke genelinde radarla hız denetimleri yapıldı.

Denetimlerde 21 bin 738 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı belirlenerek işlem uygulandı.

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