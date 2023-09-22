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İstanbul Valiliğinden başıboş köpek dehşetiyle ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Valiliğinden başıboş köpek dehşetiyle ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğuna şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapıldığını, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmediğini açıkladı.

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İstanbul Valiliğinden, Esenyurt'ta oyun oynadığı site bahçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan çocukla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, “E.İ.S. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun, 15 Eylül 2023 tarihinde Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi’nde başıboş köpek tarafından saldırıya uğraması olayının ardından sosyal medya mecralarında, çocukta kuduz belirtilerinin görüldüğü yönünde paylaşımlar yapılmıştır. 'Esenyurt’ta Kuduz Paniği' başlığıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. E.İ.S. isimli çocuk olayın ardından 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülmüş ve çocuğa tüm hayvan saldırılarında (kedi, köpek vb.) uygulanan rutin prosedür gereği 1. doz kuduz aşısı uygulanmıştır. Aşı uygulamasının ardından çocuk, yüzünde meydana gelen yaralanmaların tedavisi için Çam Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi servisine götürülmüştür. Burada tedavisine başlanan çocuğa şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapılmıştır. E.İ.S’nin tedavi süreci devam etmekte olup, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir. Çocuğun yaralanmasına sebep olan başıboş köpek, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı barınakta gözlem altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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