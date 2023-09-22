Bakanlık güncel verileri açıkladı: Turizmde tüm zamanların rekoru

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi 2023 yılının ilk sekiz ayında toplam 36 milyon 754 bin 146 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,95 artış ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Rusya Federasyonu, 4 milyon 351 bin 254 kişiyle en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının ilk sekiz ayında Türkiye'yi toplam 36 milyon 754 bin 146 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 13,95 oranında bir artış yaşandı. Bu artış tüm zamanların rekoru olarak belirlendi.

İlk sekiz ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,84 artarak 4 milyon 351 bin 254 kişiye ulaştı. Almanya ise yüzde 6,03'lük bir artışla 4 milyon 82 bin 994 kişiyle Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ikinci ülke oldu. İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,36'lık bir artışla 2 milyon 652 bin 188 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Sıralamayı Bulgaristan ve İran izledi.

Ağustos ayı verilerine göre ise Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,65 artış göstererek 6 milyon 660 bin 700 kişi oldu. Ağustos ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya oldu ve bu ülkeyi Rusya Federasyonu ve İngiltere (Birleşik Krallık) takip etti. İran ve Polonya ise sıralamada yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye turizm sektöründe önemli bir büyüme yaşamaktadır ve yabancı ziyaretçi sayısında sürekli bir artış gözlemlenmektedir.