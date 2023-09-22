Facianın eşiğinden dönüldü! Patlayıcı yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı
Bolu'da seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple alev alan patalayıcı yüklü kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile müdahale edilerek söndürüldü.Abone ol
Olay, D-100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden H.M. yönetimindeki 06 BK 7387 plakalı patlayıcı yüklü kamyonun motor kısmından bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı.
Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü H.M., emniyet şeridine kamyonu park ederek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, motor kısmından yükselen alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Patlayıcı maddelere ulaşmadan söndürülen yangında facianın eşiğinden dönüldü.