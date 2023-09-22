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ABD, ülkedeki 14 bin 600 Afgan'a daha geçici koruma statüsü verecek!

ABD, ülkedeki 14 bin 600 Afgan'a daha geçici koruma statüsü verecek!

ABD, halihazırda ülkede yaşayan yaklaşık 14 bin 600 Afgan'a daha geçici koruma statüsü verileceğini açıkladı.

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, dün Afgan göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 15 Mart 2022-20 Eylül 2023 arasında ülkeye giriş yapan Afgan göçmenlere geçici koruma statüsü verilecek.

Bu çerçevede yaklaşık 14 bin 600 Afgan daha söz konusu statüden yararlanabilecek.

Ayrıca ABD'de halihazırda geçici koruma altındaki 3 bin 100 Afganistan vatandaşının da statüsü 18 ay uzatılacak.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, "Bakanlık, bu geçici insani yardım aracılığıyla Afgan vatandaşları desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bakanlık dün halihazırda ülkede bulunan 472 bin Venezuelalıya daha geçici koruma statüsü verileceğini açıklamıştı.

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