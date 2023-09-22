Adana Havalimanı'nda 7 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Adana Havalimanı'nda düzenledikleri operasyonda 7 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütününe el koydu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı görev yapan Adana Gümrük Muhafaza ekipleri, Bişkek'ten Adana Havalimanı'na gelen bir yolcuyu yakın takibe aldı.

Yabancı uyruklu yolcuya ait valizler kontrol amaçlı x-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada valizlerde elektronik sigara tütünleri olduğu belirlendi.

Gümrüğe beyan edilmeyen ve Türkiye'ye ithalatı yasak olan 7 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütününe el konuldu. Kaçak elektronik sigara tütünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 50 bin lira olduğu hesaplandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.