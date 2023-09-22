İstanbul'da 155 yürüyen merdiven kullanım dışı

Toplu taşımada her gün bir çileye şahit olan İstanbullular şimdi de yürüyen merdiven çilesi yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Metro İstanbul verilerine göre 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı olduğu öğrenildi.

Abone ol

Yerel seçim öncesi İstanbullulara her alanda birçok vaat veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en büyük sınavı ise ulaşım oldu.

Metrobüs kazaları, iptal edilen seferler, çökme riski taşıyan üst geçitler, yanan ve denize düşen İETT otobüslerinden sonra şimdi de yürüyen merdiven çilesi ortay çıktı. İstanbul genelindeki metro hatlarında yürüyen merdivenlerin bir kısmı bakım bir kısmı da arıza gerekçesiyle çalıştırılmıyor.

155 yürüyen merdiven kullanım dışı

İBB hangi hatlarda çalışmayan asansör ve yürüyen merdiven bulunduğuna ilişkin Metro İstanbul internet sitesinden bilgilendirilme yapıyor. Metro İstanbul güncel verilerine göre İstanbul genelinde 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı bırakıldı. M1 hattında 8, M2 hattında 36, M3 hattında 12, M4 hattında 21, M5 hattında 12, M7 hattında 24, M8 hattında 25 ve M9 hattında ize 17 yürüyen merdiven kapalı durumda olduğu öğrenildi.

En çok engelli, yaşlı ve çocuklu anneler mağdur oluyor

Bu hatlardan birinde ise herkesi şaşırtan bir görüntüye rastlandı. Yenikapı - Kirazlı metro hattı üzerindeki Bağcılar Meydanı istasyonunda yürüyen merdivenin önü boydan boya ahşap panelle kapatıldı. Metrodan inince bir duvarla karşılaşan yolcular, uzaktaki merdivenlere yönlendiriliyor. Bu durumdan en çok ise yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu kadınlar olumsuz olarak etkileniyor.