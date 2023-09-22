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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilerle egzersiz yaptı, 'kutu kutu pense' oynadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilerle egzersiz yaptı, 'kutu kutu pense' oynadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk ve ortaokul ziyaret etti, öğrencilerle egzersiz yapıp oyun oynadı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, İstanbul'da Vali Recep Yazıcıoğlu İlk ve Ortaokulu ile Bozhane İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ders zili çalmadan gerçekleştirdiği ziyaretlerde öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, öğrencilerle okul bahçelerinde "kültür fizik hareketleri" yaptı, çocukların "kutu kutu pense" oyununa katıldı.

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