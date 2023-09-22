Osmaniye'de polis ekiplerinden kaçak telefon operasyonu! 2 milyon TL olan 187 kaçak telefon ele geçirildi

Osmaniye'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 2 milyon TL olan 187 kaçak telefon ele geçirildi.

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Gaziantep-Tarsus otoyolunda şüphe üzerine durdurdukları tırda yaptıkları aramada şoför yatak kısmı ile kupanın altındaki gizli bölmelerde piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 187 cep telefonu ele geçirdi. Şoför İ.Y. gözaltına alındı.