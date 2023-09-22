Konut kiraları 5 yılda 10 kat arttı: Ankara açık ara önde

Gayrimenkul veri analitiği şirketi REIDIN 2023 Ağustos Konut Kira Değerleri Araştırması yayınlandı. Türkiye geneli kiralık konut fiyat endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 10,04 artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 137,24 oranında artış gösterdi. 2018 yılından bugüne kadarki 5 yılda ise kiralar ortalama yüzde 891,67 arttı.

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Türkiye genelinde konut kira değerinde artışlar hız kesmeden devam ediyor. REIDIN'in son yayınladığı verilere göre, konut kira değeri ağustos ayında temmuza göre yüzde 10,04, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 137,24 oranında arttı. Türkiye genelinde 2018 Ağustos’tan bugüne geçen beş yılda konut kiralarında gözlenen nominal artış ise ortalama yüzde 891,67 seviyesinde gerçekleşti.

Yüksek enflasyonun kira artışlarına neden olmasının yanında okullar açılmadan önce ailelerin taşınma kararları ve tayin ayı olan eylül öncesi taşınmaların etkisi de verilere yansıdı.

Foreks haber merkezinin aktardığı verilere göre, REIDIN’in raporunda, en büyük üç şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kira değerlerindeki artışların Türkiye geneline göre daha düşük olduğu gözlemlendi.

Ankara'da kira değeri artışı ortalama yüzde 8,41, İzmir’de yüzde 7,28, İstanbul’da ise yüzde 6,70 oldu.

Üç büyük şehir arasında Ankara'da son bir yıllık kira değeri artış 177,81 olurken, İzmir’de artış oranı yüzde 135,49, İstanbul’da ise yüzde 94,33 oldu.

REIDIN’in son beş yıllık verilerinde ise 2018'den bugüne Ankara'daki kira artış oranı yüzde 1120,76 olurken, onu yüzde 843,80 ile İstanbul ve yüzde 801,23 ile İzmir takip etti.

İlçelerin ortalama metrekare kira değerinde ise ağustos ayında kira değeri en yüksek üç ilçe de İstanbul'dan oldu. Sarıyer'de konutların ortalama metrekare kira değeri 309,83 TL iken, Beşiktaş’ta bu değer 238,62 TL, Beyoğlu’nda ise 209,96 TL düzeyinde olduğu görüldü.

İstanbul’u takip eden İzmir’de ise konutların ortalama metrekare kira değeri Çeşme'de 171,95 TL, Urla’da 164,41 TL, Güzelbahçe’de ise 138,64 TL.

Üçüncü sırada yer alan Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nde ise konutların ortalama metrekare kira değeri 128,06 TL, Çankaya’da 126,90 TL, Yenimahalle’de ise 104,65 TL düzeyinde seyrettiği görüldü.

REIDIN Veri Araştırma Yöneticisi Burcu Köksal, 'Yaz tatilinin son ayı olan Ağustosta da konut kiralarındaki artışların hız kesmeden devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu artışta Ağustos ayının ev değiştirme ve taşınma dönemi olmasının etkisi bulunuyor. Ailelerin ilk ve ortaokullar ile liselerin açılmasından önce yeni eve yerleşme talepleri ya da tayin dönemi olan Eylül öncesi taşınma telaşının etkisi verilere yansımış görünüyor' dedi.