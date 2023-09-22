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Ay ve Güneş ailelerinin 6 yıllık kan davası son buldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ay ve Güneş ailelerinin 6 yıllık kan davası son buldu!

Kars Kağızman'da 6 yıl yıl önce ölümle başlayan iki aile arasındaki kan davası kanaat önderlerinin araya girmesi ile sonlandırıldı.

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Kağızman’da kanaat önderleri Şıh Ebubekir Parlak ve oğlu İmam Hüseyin Parlak’ın iki aileyle görüşmesi sonuçlarını verdi. Ay ve Güneş aileleri bir düğün salonunda 'Barış Yemeği'nde bir araya geldi.

Kuran-ı Kerim tilaveti, dua ve tekbirler eşliğinde , husumetli aileler tokalaşarak barıştı. Kan davasını girişimleriyle barışla sonuçlandırdığını belirten kanaat önderi İmam Hüseyin Parlak, “6 yıldır bu 2 ailenin arasında kan davası husumeti vardı. Ailelerimizi barıştırdık, hayırlı olsun, Allah bu 2 ailemizden razı olsun” dedi.

Her 2 ailenin fertlerinin bir araya gelerek barışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanat önderi Şıh Ebubekir Parlak, “Ay ve Güneş ailelerini bir araya getirerek barıştırdık. Allah bir daha bu tür kırgınlıklar yaşatmasın” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ay ve Güneş ailelerinin fertleri bir birine sarılarak barıştı. Aileler daha sonra birlikte yemek yiyerek sohbet etti. Kağızman’da kanat önderlerinin girişimiyle bir kan davası daha son buldu.

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