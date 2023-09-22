Meral Akşener ittifak defterini kapattı! Açık açık söyledi CHP ile rakibiz

Yerel seçimler öncesi 'ittifak' tartışmaları sürerken İYİ Parti lideri Meral Akşener'den açıklama geldi. "Bu defter kapandı" diyen Akşener, "Biz artık AK Parti ve CHP ile rakibiz. Bahçeli ara ara bizi davet eder ama MHP ile komşu olmayacağımızı söyledik. Kurmaylarının küfürleriyle karşılaştık" diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün katıldığı bir TV programında soruları yanıtladı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi devam eden ittifak tartışmaları ile ilgili konuşan Akşener kapıları kapattıklarını söyledi.

AK Parti ve CHP ile artık rakip olduklarını dile getiren Akşener, "Blöf yapmıyoruz, 81 ilde kendi adayımızla yarışacağız. Biz her seçimden sonra olduğu gibi oturduk konuştuk aldığımız talepler konusunda bir GİK'ten bir karar çıktı, ben de aynı fikirdeyim. O karar 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Siyaset şöyledir, seçmen velinimettir. Seçim iktidara 'bize hizmet et', muhalefete de 'bizim avukatlığımızı yap' der. Konuşulmasını sağladığımız konulardan biri EYT'dir, çocuklara yemek vermek bunlardan biridir. Emekli maaşıdır. Bizim önerimiz asgari ücret kadardı en düşük emekli maaşı.

Seçime giremiyorduk, YSK'dan bize öyle bildirilmişti. Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil istedik. Seçime girebilmemiz için 15 vekil verildi. Demokrasiye dair çok önemli bir tutumdu. İttifak içine de girdik. Her kafasını kızan 'biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı' dilini kullandı. Bunu CHP mensupları yaptı. Bunu bir demokrasi eylemi olarak ortaya koyamadık. Bu demokrasi eyleminin neticesinde herkes kazandı. Biz seçime girdik. Bu karşılıklı bir Türkiye'ye iyilikti. Türkiye'ye iyilik yerine İYİ Parti'ye iyilik diye konuşuldu Bunun için de ben pişmanım.

"Gece yarısı arkadaşlarımla toplantı yaptım. Sert bir konuşma yaptım."

Benim tek bir hedefim vardı 2023'te bu tek adam sistemini değiştirebilmek. Sosyal devleti yeniden inşa etmekti. Bunu başaramadık. Blöf falan yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. İki arkadaşımızı öneren ben değilim öneren millet. Ben milletin önerisini masaya getirdim. Hem masa kabul etmedi, hem iki arkadaşımız milletin isteğini kabul etmedi. O masadan ben kalktım. Defalarca anlattım. Biz oturduk o masaya Karamollaoğlu'nun partisinde, adayın tespitinin yöntemi konuşulacak diye gittim. 5 arkadaşımız Kılıçdaroğlu'nu söyledi ben karşı çıktım. Araştıralım dedim. Kılıçdaroğlu, Meral Hanım imzalamıyor biz imzalayalım çıkalım dedi. Gece yarısı arkadaşlarımla toplantı yaptım. Sert bir konuşma yaptım.

Özgür Özel'in adaylığı hakkında konuştu

Akşener, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan Özgür Özel'in "Ne biz ne İYİ Parti, ne diğer demokratlar İzmir, İstanbul, Ankara, Adana ve diğer büyükşehirlerin göz göre göre Millet İttifakı'nın elinden gitmesine izin vermez" sözlerine; "Millet İttifakı diye bir kavram yok şu anda. Çok enteresan bir iş birliği kavramı içinde kurulan bu sistemlerin bir tarafın patronajına girme psikolojisini gördüm ben. Bu 2023 sonrası yaptığımız çalışmalar içinde. CHP, sadece bize değil, herkese patronluk yaptı” yanıtını verdi.

Akşener "Sayın Özel'in açıklamasının içinde Manisa'nın 2019'da bize verilmesi sebebiyle günlerce, sabaha kadar ağlamış. Keşke beni arayıp söyleseydi. Ağlayarak İYİ Parti’yle ağlayarak iş birliği yapmış bu arkadaşlar. Bu mecburiyete gerek yok" dedi.

"Masaya döndüğüm için pişman değilim"

Biz bu seçimlere öz başımıza gireceğiz, kaç kilo ediyoruz göreceğiz. Bir 3. yolun açılması lazım. Millet odaklı bir partiyiz. Bunu ittifak seçimlerinde ortaya koyamadık.

Masaya geri döndük, iki arkadaşımız teklifle geldi bu teklif uygundu ve masaya geri döndük. Kaybettiğimiz oy masadan kalktığım için değil, oturduğum için gitti. Kaybettiğimiz oyun nereye gittiğini çözen problemin kendisini çözer.

Millet ne derse baş üstüne. Herkes seçmeni çok hafife alıyor. Adaylarımdan kapı kapı gezmelerini bekliyorum. Tek tek gezecekler. Ümit Özlale bugünden başladı. Masaya döndüğüm için pişman değilim. Çok çalıştık. İki arkadaşımız teklifi kabul etmeyince ben umutsuzluğun sebebi olmak istemedim. Zehir içtim demiştim. O zehirleri içe içe yaptık.

AK Parti ve CHP ile rakibiz

(Bilge Yılmaz'ın açıklaması üzerine) Yılmaz, geri dönmeyelim, masadan kalkalım diyen bir arkadaşımızdır. Biz artık birbirimizle rakibiz artık, bu defter kapandı. AK Parti ve CHP ile rakibiz. Bahçeli ara ara bizi davet eder ama MHP ile komşu olmayacağımızı söyledik. Kurmaylarının küfürleriyle karşılaştık.