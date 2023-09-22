Uzmanınıza danışmadan aldığınız vitamin ilaçları sağlığınızdan edebilir!

Son dönemlerde internet ortamında satılan bilinçsizce tüketilen vitaminler çoğu kişiyi sağlığından ediyor. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, vatandaşlara bilmeden, internet ortamından birkaç yoruma ve eşin-dostun söylediğine güvenerek bu ilaç benzeri şeyleri kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Kış mevsiminin yaklaştığı bu dönemlerde birçok vatandaş hem grip hem de soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için doktor tavsiyesi olmadan, gelişigüzel, gereksiz ve aşırı miktarda vitamin takviyelerine yöneliyor. Ancak özellikle bu dönemlerde merdiven altı satışların arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu tür vitamin ilaçlarının gelişigüzel tüketilmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

"Farkında olmadan çok zararlı şeyleri de tüketiyor olabilirsiniz"

Yeterli, dengeli ve sebze-meyveden zengin beslenmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ekuklu, bunun yanı sıra kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bağışıklık güçlendirici adı altında piyasaya sürülen ürünlere ve ilaçlara karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Eczanelerin insanların sağlık danışmanları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ekuklu, bir hekim reçete etmeden ya da bir eczacıya danışmadan özellikle E-Ticaret aracılığı ile alınan bu tür ilaçların kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Pek çok ilacın bitkilerden elde edildiğini ama onların her birinin karışımları ve dozunun çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ekuklu, "Bilimsel altyapısı olmayan bir takım ürünleri kullanmamak gerekir. Farkında olmadan çok zararlı şeyleri de tüketiyor olabilirsiniz. Yakın çevremde çok duyuyorum bu tür ürünleri çok kullanıyorlar. Bağışıklık sistemini geliştirdiğine emin olmadığımız şeylerden uzak durmalarını tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.

Sonbahar ve kış mevsiminde önlem alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Galip Ekuklu, insanların tatilden dönmesi, okulların açılması ve öğrencilerin bir araya gelmesi, kapalı ortamlarda geçirilen vakitlerin artması ile birlikte virüslerin de dolaşımının kolaylaştığını hatırlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

"Dezavantajlı dönem başlıyor"

Dezavantajlı dönem başladığını ve özellikle mevsim geçişlerinde solunum yolu enfeksiyonlarının yayıldığını aktaran Prof. Dr. Ekuklu, "Covid döneminde bir deneyim elde ettik. Yaygın şekilde maske kullanınca korununca ve teması azaltınca aslında grip vakaları v solunum yolu enfeksiyonlarında azalma olmuştu. Hepimiz Covid'den korunalım derken maske takmıştık, el dezenfeksiyonuna dikkat etmiştik, daha iyi beslenmeye ve sıvı tüketimine dikkat etmiştik. Yine önümüzde sonbahar kış var daha önceki yıllarda ne oluyorsa yine aynı şey olacak. Yine grip, solunum yolu enfeksiyonları ve yeni varyantlar karşımıza çıkacak. Temasla bulaşan hastalıklar artacak" dedi.

Yaşlılar, bebekler, hamileler ve kronik rahatsızlığı olanların her zaman risk altında olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ekuklu, bu risk grubunda olanların hastalıkların arttığı mevsimlerde daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

"Özellikle risk grupları grip aşısı yaptırmalı"

Beslenmeye dikkat edilmesinin yanı sıra, günde 2 buçuk litreye yakın sıvı tüketmenin ve grip aşısı yaptırmanın büyük önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Ekuklu, risk grupları başta olmak üzere kalabalık ortamlara giren insanlara grip aşısı yaptırma önerisinde bulundu.

Covid-19 salgın döneminde alınan tedbirlerin unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ekuklu, temasla bulaşan virüslere karşı dikkatli olunması, toplu taşımada, kapalı ve kalabalık mekanlarda maske kullanılması ve dışarıdan gelindiğinde mutlaka ellerin yıkanması konusunda tavsiyede bulundu.