FIFA Puskas Ödülü için adaylar belli oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için adaylarını açıkladı.

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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için 3'ü kadın 11 aday belli oldu.

2023 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle:

Alvaro Barreal (Arjantin), Cincinnati-Pittsburgh Riverhounds (ABD Open Cup)

Linda Caicedo (Kolombiya), Almanya-Kolombiya (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)

Julio Enciso (Paraguay), Brighton-Manchester City, (İngiltere Premier Lig)

Seong-jin Kang (Güney Kore), Ürdün-Güney Kore (AFC Asya Kupası - U20)

Sam Kerr (Avustralya), Avustralya-İngiltere (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)

Brian Lozano (Uruguay), Atlas-CF America (Meksika Ligi MX)

Guilherme Madruga (Brezilya), Novorizontino-Botafogo SP (Brezilya Serie B)

Ivan Morante (İspanya), UD Ibiza-Burgos (İspanya 2. Lig)

Nuno Santos (Portekiz), Sporting-Boavista (Portekiz Primeira Lig)

Askhat Tagybergen (Kazakistan) Kazakistan-Danimarka (UEFA EURO Elemeleri)

Beatriz Zaneratto (Brezilya) Brezilya-Panama (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)