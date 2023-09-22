Fatih Altaylı'dan bomba iddia: 28’inde ek MTV'den kurtuluyoruz

Ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de görüşülecek. Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar kamuoyunda bir beklenti oluşturdu. Gazeteci Fatih Altaylı da 20 yıl önce de aynı verginin getirildiğini belirtti ve ek MTV''nin iptal edileceğini iddia etti.

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Gazeteci, yazar Fatih Altaylı, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 28 Eylül'de Anayasa Mahkemesi'nde iptal edileceğini savundu. Altaylı, 20 yıl önce aynı verginin getirildiğini ancak iptal edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"O gün 'İptal edilir' diye yazdım. Anayasa’nın ilgili maddeleri değişmediğine göre, Anayasa Mahkemesi’nin kendini, kendi içtihadını inkar edecek hali yoktu. Konu biraz geç de olsa CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Anayasa Mahkemesi’nin aslında başvuruyu çok hızlı biçimde, ilk taksit dönemi sona ermeden incelemesi gerekiyordu. Ne yazık ki, bu olmadı.

Neyse ki, önümüzdeki hafta 28 Eylül günü, bu vergiye yapılan itiraz Anayasa Mahkemesi’nin gündemine gelecek. Eğer Türkiye’de hâlâ bir Anayasa ve hâlâ o Anayasaya bir saygı var ise iptal edilecek. Böylece Kasım sonuna kadar ödemeniz gereken ikinci taksiti ödemek zorunda kalmayacaksınız.

"Geri alınamayacak"

İlk taksiti ödeyenlerin parası ise ne yazık ki, geri alınamayacak. Zaten iktidar da büyük ihtimalle bu yasanın iptal edileceğini bile bile çıkardı. İptal edilene kadar ne toplarsak kârdır diye. Ne de olsa, iktidar yanlısı müteahhitlerin affedilen vergilerinin yerine vergi toplamak lazım."