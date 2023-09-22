İslam Memiş 'gram altında rekor kırılacak' dedi tarihi söyledi! Borcu olan için çok kritik uyarı
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Fed'in kararı altın fiyatlarını etkiledi mi? Son aylarda düşüş trendinde olan altında son fiyatlar nasıl? İslam Memiş gram altın için beklentisini açıkladı, yatırımcıyı uyardı.
Dün, altının ons fiyatına paralel düşüş eğiliminde seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 1.674 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının 1.683 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.770 lira, Cumhuriyet altını da 11.160 liradan satılıyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu, yeni rekor için yatırımcıyı uyardı:
Gram altın dün 1.725 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 1.705 lira seviyesinde. Burada 20 liralık bir değer kaybının olduğunu gözlemliyoruz. Kısa vadede baskılanma devam ediyor. Bu baskılanmanın beraberinde fırsatları getirdiğini düşünüyorum.
Özellikle altın alımı yapacak olan, altın yatırımı yapacak olan, altın borcu olanlar bu seviyelerin kalıcı olmayacağını göz önünde bulundurması gerekiyor.