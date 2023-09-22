İslam Memiş 'gram altında rekor kırılacak' dedi tarihi söyledi! Borcu olan için çok kritik uyarı

Gram altın dün 1.725 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 1.705 lira seviyesinde. Burada 20 liralık bir değer kaybının olduğunu gözlemliyoruz. Kısa vadede baskılanma devam ediyor. Bu baskılanmanın beraberinde fırsatları getirdiğini düşünüyorum.