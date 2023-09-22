Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı yakalandı!

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 7 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 0,42 gram metamfetamin, 2,23 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, tüfek ile tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.D, G.E, S.Ç, T.S, B.P, K.S. ve K.S, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.