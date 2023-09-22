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TTK'ye işçi alımına ilişkin açıklama! Başvuru yapacaklar dikkat

TTK'ye işçi alımına ilişkin açıklama! Başvuru yapacaklar dikkat

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25-29 Eylül tarihlerinde başvuruları başlayacak TTK işçi alımlarına yönelik İl Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli Hizmet Merkezi'nde yüz yüze başvuru alınmayacağı belirtildi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 2 bin işçi alınmasına ilişkin başvuruların, ALO 170 Çağrı Merkezi, İŞKUR internet şubesi ve İŞKUR mobil uygulama ile e-devlet üzerinden yapılacağı bildirildi.

Vatandaşların kuruma gelerek sıra beklemesine gerek kalmadan tüm başvuruların, ALO 170 Çağrı Merkezi, İŞKUR internet şubesi (esube.iskur.gov.tr) ve İŞKUR mobil uygulama ile e-devlet üzerinden yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, başvuru şartlarına ilişkin, "Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. En az ilkokul mezunu olmak. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olmak. Zonguldak'a 1500 işçi alımı için Zonguldak'ta, Bartın'a 400 işçi alımı için Bartın'da, Karabük'e 100 işçi alımı için Karabük'ün Yenice ilçesinde ikamet ediyor olmak." bilgisi verildi.​​​​​​​

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