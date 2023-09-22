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Rus donanmasının Sivastopol’deki karargahına füze saldırısı!

Rus donanmasının Sivastopol’deki karargahına füze saldırısı!

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol’de Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

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Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düşman, donanma karargahına füze saldırısı düzenledi. Lunaçarskiy Tiyatrosu’nun yanına parça düştü.” ifadelerini kullandı.

Tüm acil servis hizmetlerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan Razvojayev, zayiatla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Halkı sükunete çağıran Razvojayev, olay yeriyle ilgili sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşılmamasını istedi.

Razvojayev, ikinci bir açıklamayla yeni bir füze saldırısı olabileceğini duyurarak, vatandaşlara şehir merkezine gelmemeleri ve binalardan çıkmamaları çağrısı yaptı.

Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'ü Ukrayna'dan yasa dışı olarak ilhak etmişti.

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