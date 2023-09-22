AB tarihinin en büyük medikal tatbikatı tamamlandı

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı"nda, 60'tan fazla operasyonu başarıyla yürüttüklerini söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizmasının başkanlığında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerçekleştirilen uluslararası tatbikat sona erdi.

Afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleriyle ve ev sahibi ülkeyle çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri kapsamında koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla gerçekleştirilen tatbikata katılan yerli ve yabancı arama kurtarma ve sağlık ekipleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Koca Yusuf Kongre Merkezi'nden uğurlandı.

İl Sağlık Müdürü Baştürk, uğurlama töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 günlük bu tatbikatın hazırlığının 1,5 yıl sürdüğünü söyledi.

Tatbikata 7 ülke ve 50'den fazla şehirden 2 bin 500 sağlık, arama ve kurtarma personelinin katıldığını aktaran Baştürk, "Avrupa Birliği tarihinin en büyük medikal tatbikatı oldu. Büyük bir organizasyondu, 60'tan fazla operasyonu başarıyla sahneledik. Deniz, kara, hava ambulanslarımızı, helikopterlerimizi kullandık. Yabancı dostlarımızı, sağlıkçılarımızı ağırladık. Azerbaycanlı dostlarımız da bizimle sahada aktif olarak görev yaptı." dedi.

Baştürk, Sağlık Bakanlığı ve Çanakkale olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın kendilerini onurlandırdığını dile getirdi.

Kapanış etkinliğini de yaptıklarını belirten Baştürk, şöyle konuştu:

"Bütün katılanlardan tam puan aldık. Ekibim, ülkem adına çok gururluyum. Şu anda da sahada Libya'ya destek veren büyük bir sağlık ordusu var. UMKE'miz ülkemizde yaşanan afetlerde çok tecrübe kazandı ama bu tecrübeyi dünyanın her yerinde göstermek için ekibimiz her zaman hazır. 7/24 esasıyla çalışmaları zaten gerçekleştiriyor. Bu tatbikatlar sayesinde gücümüze güç kattık. Tatbikatın çok fazla ayrıntısı var. Halk sağlığından tutun, sahra hastanelerine, acil servislerinden tutun, sahadan aldığımız vakalara kadar çok büyük bir emek vardı. Sayın Valimize, Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Yerel tüm imkanlar net bir şekilde kullanıldı. Bütün İl Müdürlükleri tam destek verdi. Tatbikat yüzde 100 başarıya ulaştı. Avrupa Birliği tarihinin sağlık temelli en büyük tatbikatını ilimizde gerçekleştirmek bize onur verdi. Çalışma arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ülke olarak büyün afetlere, acil durumlara hazırlıklı olmalıyız. Bu da bunun bir gerekçesiydi."

160 UMKE personeli Libya'da

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Birim Sorumlusu Serkan Demirci de 7 ülkeden yaklaşık 300'e yakın sağlık personelinin, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması ile AB Delegasyonundan temsilcilerin tatbikata katıldığını aktardı.

Yabancılardan oluşan yaklaşık 75 kişilik ekibin tatbikatı koordine ettiğini dile getiren Demirci, "Çok büyük çaplı bir tatbikat. Kendilerinin ifade ettiğine göre Avrupa'da MODEX'in yaptığı bugüne kadar en büyük tatbikat." ifadesini kullandı.

Tatbikata katılan UMKE personelinin bir bölümünün sel felaketinin yaşandığı Libya'ya gönderdiklerini anlatan Demirci, "160 UMKE personeliyle yaklaşık 20'den fazla araç, 10 ambulans, 2 sahra hastanesi ve 8 EMT-1 seviyesinde sahra hastanesiyle şu anda Libya'da hizmet veriyoruz." bilgisini verdi.