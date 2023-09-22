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Sicilya'da orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

Sicilya'da orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınlarının bazı kesimlerde yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

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İtalyan ANSA ajansının haberinde, Palermo kentinin Brancaccio kesiminde makilik alanda çıkan yangının endişeye yol açtığı, bazı sakinlerin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Özellikle Palermo vilayetine bağlı Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta ve Prizzi beldelerindeki yangınlara müdahalelerin sürdüğü ifade edildi.

Gratteri'de yangınlar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Yangınlara karadan ve havadan yangın söndürme uçaklarıyla ve gönüllülerin yardımıyla müdahale edildiği aktarıldı.

İtalya Sivil Savunma Ajansı da Sicilya’daki yangınlar nedeniyle adanın doğusundaki Messina, kuzeydeki Palermo ve batısındaki Trapani'de "kırmızı alarm" verdi.

Sicilya'da bu yıl, temmuz ve ağustos aylarında makilik alanlarda çıkan yangınlar, bazı noktalarda yerleşim yerlerini de etkilemiş ve hasara yol açmıştı.

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