Huzurevinde 33 yaşlı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı! 4'ü yoğun bakımda...

BOLU'nun Gerede ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılardan 33'ü zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü. Hastalardan yaşı 80'nin üzerinde olan 4'ünün yoğun bakıma alındığı belirtiliyor.

Abone ol

Bolu'nun Gerede ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılardan 33'ü zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü. İlçede yer alan 54 kişinin kaldığı Esentepe Huzurevi sakinlerinden bazılarında dün akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri baş gösterdi.

Peş peşe ambulanslar kalktı

Rahatsızlanan 23 kişi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gün içinde kendini iyi hissetmeyen 10 huzurevi sakini daha hastanelere götürüldü.

4 hasta yoğun bakıma alındı

Huzurevi sakinlerinin hastanedeki tedavileri devam ederken, yaşı 80'nin üzerinde olan 4 hastanın zehirlenmeyi daha ağır olarak yaşadıkları için yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Diğer yaşlılar ise tedbir amaçlı hastanede tutuluyor.

Gıdalardan ve sudan örnek alındı

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune aldı.