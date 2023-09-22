Nevzat Çiçek aynı yiyeceğe Almanya'da 4.5 euro Türkiye'de 14 euro ödedi tepki gösterdi

Türkiye'deki fahiş fiyatlar yazar Nevzat Çiçek'i de isyan ettirdi. Almanya ve Türkiye'de havalimanında satın aldığı aynı yiyeceğin fiyat karşılaştırması yaparak, "Sizce de garip değil mi?" diye sordu.

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Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar gündemdeki yerini koruyor. Yazar Nevzat Çiçek, İstanbul Havalimanı'nda satın aldığı kruvasanın sosyal medyada paylaşıp fiyatına tepki gösterdi.

Almanya'da 130 TL ödediği yiyeceğe Türkiye'de 405 TL ödediğini belirten Çiçek, "Sizce de garip değil mi?" diye sordu.

Çiçek, satın aldığı kruvasanın fotoğrafını paylaşan Çiçek, "Almanya’ya indim. Sabiha Gökçen Havaalanı’nda aldığımın aynısına burada 4.5 avro yani yaklaşık 130 TL ödedim Türkiye’de 405 TL ödedim Sizce de garip değil mi?" ifadelerine yer verdi.