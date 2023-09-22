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Uzaktan eğitim kararı açıklandı! YÖK başkanı 4 il için üniversitelilere duyurdu

Uzaktan eğitim kararı açıklandı! YÖK başkanı 4 il için üniversitelilere duyurdu

Şubat ayında meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle üniversiteler yarım dönem online eğitime geçiş yaşmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar yeni dönemde uzaktan eğitim kararını öğrencilerle paylaştı.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

Deprem bölgesindeki üniversitelere uzaktan eğitim seçeneği sunduklarını belirten Özvar, "Karar Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteleri kapsayacak.

Bu üniversiteler isterse 1 yıl uzaktan eğitim verebilecek. Öğrenciler diğer illerde aynı bölümü okuyabilecek" diye konuştu.

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