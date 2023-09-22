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Adana'da silahlı suç örgütüne polis ekiplerinden operasyon!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da silahlı suç örgütüne polis ekiplerinden operasyon!

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kentte ‘Şirinler’ çetesi olarak bilinen “çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne” üye olduğu öne sürülen 15 kişiyi tespit etti. Kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon başlattı.

Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı detektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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