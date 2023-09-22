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Araç muayenelerinde yeni dönem! Uzun kuyruklar sona eriyor

Araç muayenelerinde yeni dönem! Uzun kuyruklar sona eriyor

Araç muayenelerinde yeni dönem başlıyor. TÜVTÜRK uzun araç kuyruklarına sona erdirmek için seyyar ve gezici muayene merkezleri hizmete sokuyor.

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Araç sahipleri araçlarını muayene ettirmek için bin bir zorlukla karşılaşıyor. Araç muayenelerinde yaşanan sıkıntıların en önemlisi muayene sırasında geçirilen süre olarak belirtiliyor. 

TÜVTÜRK bu durumu sonlandırmak için düğmeye bastı seyyar ve gezici muayene merkezleri hizmete sokularak araç sahiplerine uzun kuyruklarda beklemeksizin muayene olabilme imkanı sunulacak.

TÜVTÜRK yapmış olduğu çalışmayla büyükşehirlerde yaşayan araç sahipleri için çözüm olması bekleniyor. Bu uygulamayla birlikte saatlerce süren uzun kuyrukların son bulması hedefleniyor. Ticari araç sahipleri için yılda bir, özel kişiler için ise iki yılda bir gerçekleşen bu işlem, mobil istasyonlar sayesinde daha hızlı ve kolay hale getiriliyor.

Mobil istasyonlar hâlihazırda 77 ilde faaliyet göstermekte olup randevulu olarak hizmet vermekte. Bu sayede sürücüler işlemlerini düzenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor.

Bu istasyonlarda binek otomobiller, traktörler ve motosikletler muayene edilebiliyor. Ancak havalı-hidrolik frenlerle donatılmış diğer araçların muayenesi sadece sabit istasyonlarda yapılmakta.

TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesinden mobil istasyonların hangi il ve ilçelerde bulunduğu öğrenebiliyor. Randevuları site üzerinden alınabiliyor.

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