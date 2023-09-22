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İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Melih Aydın oldu

İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Melih Aydın oldu

Meral Akşener bugünkü katıldığı Fox TV canlı yayınında "Eskişehir adayımız belli oldu" demişti. İYİ Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için Melih Aydın'ı aday gösterecek. Odunpazarı Belediyesi için de İl Başkanı Emine Edizgil’i aday olacak.

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Yerel seçimler öncesi İYİ Parti adaylarını netleştiriyor. İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil’in Odunpazarı Belediye Başkanlığına, Melih Aydın’ın ise Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı kesinleşti.

27 Eylül'de resmen açıklanacak

Artı Gerçek'in haberine göre, Edizgil ve Aydın'ın adaylığını 27 Eylül'de Eskişehir’e gelecek olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklayacağı belirtildi.

Akşener adaylığımı olumlu karşıladı

Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na aday olacağını doğrulayan İYİ Parti İl Başkanı Emine Edizgil, “Odunpazarı’na daha önceden de adaylığım söz konusuydu. Ben genel başkanımla görüştüm, böyle bir niyetim olduğunu söyledim. O da 'tamam' dedi ve adaylığımı çok olumlu karşıladı. Büyük ihtimalle il başkanlığından ayrılacağım ve Odunpazarı’na adayım” diye konuştu.

Nebi Hatipoğlu kendisi istemedi

Melih Aydın’ın da adaylığının kesinleştiğini belirten Edizgil "Nebi Hatipoğlu da konuşuluyordu ama Nebi Bey kendisi istemedi. 'Ben vekilim vekilliğim devam etsin' dedi. Yoksa isteseydi, değerlendirilirdi” dedi.

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