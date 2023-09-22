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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bu sefer olmadı! Çin'in CERES-1 roketiyle uydu fırlatışı başarısız oldu

Bu sefer olmadı! Çin'in CERES-1 roketiyle uydu fırlatışı başarısız oldu

Çin'de özel bir şirket tarafından geliştirilen taşıyıcı roket CERES-1 ile yapılan uydu fırlatışı ilk kez başarısız oldu.

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Roketin geliştiricisi Galactic Energy'den yapılan açıklamada, dün Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılan roketin, "JILIN-1" sınıfı yer gözlem uydusunu planlanan yörünge konumuna taşıyamadığı bildirildi.

Roketin "uçuş performansında anormallik" tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, hatanın analiz edildiği ve sebebinin soruşturulduğu belirtildi.

Bu, CERES-1 roketiyle icra edilen 9 başarılı fırlatışın ardından ilk başarısız taşıma görevi oldu.

Fırlatış görüntülerinde roketin yükselirken iki kez alev aldığı görülüyor. Uzmanlar, bunun 4 aşamalı roketin ikinci veya üçüncü motorundaki patlamanın işareti olabileceğini düşünüyor.

CERES-1 ile ilk fırlatış 7 Kasım 2020'de yapılmış ve bu Çin'de özel bir şirketin geliştirdiğini roketle yapılan ilk fırlatış olmuştu.

Roketin 6 Eylül'deki son fırlatışında ilk kez denizdeki bir yüzer platform kullanılmıştı.

19 metre uzunluğunda ve 1,4 metre genişliğindeki roket, 160 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer ise "TL-2 Y1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

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