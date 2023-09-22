BIST 8.039
DOLAR 27,16
EURO 28,96
ALTIN 1.683,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zehir tacirlerinin uyuşturucu sakladığı yer ağızları açık bıraktı! Paket paket eroin çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zehir tacirlerinin uyuşturucu sakladığı yer ağızları açık bıraktı! Paket paket eroin çıktı

Kocaeli TEM otoyolunda şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda paket paket eroin ele geçirildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış halde 39 paket 21 kilogram eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Melih Aydın oldu
İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Melih Aydın oldu
ABD ve Çin masaya oturuyor! Ekonomik ve finansal çalışma grupları kuruldu
ABD ve Çin masaya oturuyor! Ekonomik ve finansal çalışma grupları kuruldu
Malatya'da ruhsatsız 24 silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı!
Malatya'da ruhsatsız 24 silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı!
Araç muayenelerinde yeni dönem! Uzun kuyruklar sona eriyor
Araç muayenelerinde yeni dönem! Uzun kuyruklar sona eriyor
Adana'da silahlı suç örgütüne polis ekiplerinden operasyon!
Adana'da silahlı suç örgütüne polis ekiplerinden operasyon!
Uzaktan eğitim kararı açıklandı! YÖK başkanı 4 il için üniversitelilere duyurdu
Uzaktan eğitim kararı açıklandı! YÖK başkanı 4 il için üniversitelilere duyurdu
Bebek Sahili'nde cinsel ilişki davasında flaş gelişme! Tahliye edildi
Bebek Sahili'nde cinsel ilişki davasında flaş gelişme! Tahliye edildi
Dünyanın en zehirli örümceği bu defa Tokat'ta görüldü!
Dünyanın en zehirli örümceği bu defa Tokat'ta görüldü!
Aç kalan domuzlar İstanbul'un göbeğine indi! O anlar kameralara yansıdı
Aç kalan domuzlar İstanbul'un göbeğine indi! O anlar kameralara yansıdı
Bodrum'da kan donduran cinayetin sır perdesi aralandı! Otele davet etti sonrası feci...
Bodrum'da kan donduran cinayetin sır perdesi aralandı! Otele davet etti sonrası feci...
Konya'da korkunç kaza! Hareket halindeki kamyona binmek isterken feci şekilde can verdi
Konya'da korkunç kaza! Hareket halindeki kamyona binmek isterken feci şekilde can verdi
Nevzat Çiçek aynı yiyeceğe Almanya'da 4.5 euro Türkiye'de 14 euro ödedi tepki gösterdi
Nevzat Çiçek aynı yiyeceğe Almanya'da 4.5 euro Türkiye'de 14 euro ödedi tepki gösterdi