Zehir tacirlerinin uyuşturucu sakladığı yer ağızları açık bıraktı! Paket paket eroin çıktı
Kocaeli TEM otoyolunda şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda paket paket eroin ele geçirildi.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış halde 39 paket 21 kilogram eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.