İzmir'de 92 yaşındaki adam karısını öldürdü! 'Kendi işimi kendim hallettim' dedi

İZMİR'in Tire ilçesinde 92 yaşındaki İsmail Özel, 78 yaşındaki karısı Sehliye Özel'i tüfekle öldürdü. İsmail Özel, cinayetin ardından kendisine soru soran insanlara, ""Kendi işimi kendim hallettim” diyerek cevap verdi.

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İzmir'in Tire ilçesinde 92 yaşındaki İsmail Özel, 78 yaşındaki karısı Sehliye Özel'i tüfekle öldürdü. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre cinayet, İzmir'in Tire ilçesine bağlı Yenioba Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Özel ile eşi Sehliye Özel arasında tartışma çıktı.

Çevredekiler haber verdi

Evden av tüfeğini alan İsmail Özel, karısı Sehliye Özel'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sehliye Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Özel, olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

92 yaşındaki katilden şok sözler

İsmail Özel, cinayetin ardından evin önüne çıkıp sandalyeye oturdu. Burada sigara içen Özel, çevredekilerin "Neden eşini öldürdün?" diye sorması üzerine “Tartıştık. Çok ağır hakaretlerde bulundu. Dayanamadım. Vurdum” dedi. Çevredekilerin, "Keşke evden uzaklaşsaydın. Sakinleşince konuşsaydınız" demesi üzerine, Özel, "Kendi işimi kendim hallettim” diye cevap verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.