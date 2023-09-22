BIST 8.039
DOLAR 27,17
EURO 28,95
ALTIN 1.683,93
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de 92 yaşındaki adam karısını öldürdü! 'Kendi işimi kendim hallettim' dedi

İzmir'de 92 yaşındaki adam karısını öldürdü! 'Kendi işimi kendim hallettim' dedi

İZMİR'in Tire ilçesinde 92 yaşındaki İsmail Özel, 78 yaşındaki karısı Sehliye Özel'i tüfekle öldürdü. İsmail Özel, cinayetin ardından kendisine soru soran insanlara, ""Kendi işimi kendim hallettim” diyerek cevap verdi.

Abone ol

İzmir'in Tire ilçesinde 92 yaşındaki İsmail Özel, 78 yaşındaki karısı Sehliye Özel'i tüfekle öldürdü. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre cinayet, İzmir'in Tire ilçesine bağlı Yenioba Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Özel ile eşi Sehliye Özel arasında tartışma çıktı.

Çevredekiler haber verdi

Evden av tüfeğini alan İsmail Özel, karısı Sehliye Özel'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sehliye Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Özel, olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

92 yaşındaki katilden şok sözler

İsmail Özel, cinayetin ardından evin önüne çıkıp sandalyeye oturdu. Burada sigara içen Özel, çevredekilerin "Neden eşini öldürdün?" diye sorması üzerine “Tartıştık. Çok ağır hakaretlerde bulundu. Dayanamadım. Vurdum” dedi. Çevredekilerin, "Keşke evden uzaklaşsaydın. Sakinleşince konuşsaydınız" demesi üzerine, Özel, "Kendi işimi kendim hallettim” diye cevap verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir ülke daha Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak!
Bir ülke daha Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak!
Zehir tacirlerinin uyuşturucu sakladığı yer ağızları açık bıraktı! Paket paket eroin çıktı
Zehir tacirlerinin uyuşturucu sakladığı yer ağızları açık bıraktı! Paket paket eroin çıktı
İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Melih Aydın oldu
İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Melih Aydın oldu
ABD ve Çin masaya oturuyor! Ekonomik ve finansal çalışma grupları kuruldu
ABD ve Çin masaya oturuyor! Ekonomik ve finansal çalışma grupları kuruldu
Malatya'da ruhsatsız 24 silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı!
Malatya'da ruhsatsız 24 silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı!
Araç muayenelerinde yeni dönem! Uzun kuyruklar sona eriyor
Araç muayenelerinde yeni dönem! Uzun kuyruklar sona eriyor
Adana'da silahlı suç örgütüne polis ekiplerinden operasyon!
Adana'da silahlı suç örgütüne polis ekiplerinden operasyon!
Uzaktan eğitim kararı açıklandı! YÖK başkanı 4 il için üniversitelilere duyurdu
Uzaktan eğitim kararı açıklandı! YÖK başkanı 4 il için üniversitelilere duyurdu
Bebek Sahili'nde cinsel ilişki davasında flaş gelişme! Tahliye edildi
Bebek Sahili'nde cinsel ilişki davasında flaş gelişme! Tahliye edildi
Dünyanın en zehirli örümceği bu defa Tokat'ta görüldü!
Dünyanın en zehirli örümceği bu defa Tokat'ta görüldü!
Aç kalan domuzlar İstanbul'un göbeğine indi! O anlar kameralara yansıdı
Aç kalan domuzlar İstanbul'un göbeğine indi! O anlar kameralara yansıdı
Bodrum'da kan donduran cinayetin sır perdesi aralandı! Otele davet etti sonrası feci...
Bodrum'da kan donduran cinayetin sır perdesi aralandı! Otele davet etti sonrası feci...