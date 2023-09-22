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İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyelerine operasyon

İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyelerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Terör örğütü DEAŞ'a darbe indirildi. MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda kanlı eylem başlamadan bitirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, İzmir’in Bornova ilçesindeki dağlık alanda örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgilerinin elde edildiğini belirterek, 10 şüphelinin yakalandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

“MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.
Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde, el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.”
Operasyonu gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Bakan Yerlikaya, terör ve terörizmle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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