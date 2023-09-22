Kilo verme ameliyatı için Türkiye’ye gelen kadının ölümü İtalya'nın gündeminde

İngiltere'den Türkiye'ye gelen iki çocuk annesi bir kadının, Türkiye'de geçirdiği kilo verme ameliyatı sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi, ülkede Türk hastanelerindeki estetik ameliyatlarla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

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Sağlık turizmi amacıyla Türkiye’yi tercih eden Emma Morrissey’in hazin sonu. İngiliz kadın, uygun olmadığı tüp mide ameliyatı sırasında cerrahın kazara karnını delmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, Antalya’daki özel bir hastanede gerçekleşen operasyonda 44 yaşındaki Morrissey’in ağır kanamadan ziyade doğal nedenlerle hayatını kaybettiği söylendi.

Uzman adli tabip Jacqueline Devonish de, prosedürü düzenleyen şirkete, Morrissey’in operasyona uygun olduğundan emin olmak için gerekli kontrolleri yapmadığı yönünde bir rapor hazırladı.

Hazırlanan raporda, Morrissey’in midenin büyük bir kısmının alınmasını içeren tüp mide ameliyatı için geçtiğimiz yıl 6 Temmuz’da Türkiye’ye uçtuğu ayrıntılarıyla anlatılıyor. Bu hizmet yalnızca obez olan ve diğer tüm kilo verme yöntemlerini deneyen, ameliyat sonrası sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yapmayı kabul eden ve ameliyat olacak kadar formda ve sağlıklı olan kişilere sunuluyor.

Ancak bu kriterleri karşılayamayan Morrissey, sağlık turizmi şirketi aracılığıyla başka bir ülkede ameliyat olmayı ayarlıyor.

Şirketin web sitesinde “hastalara en üst düzeyde konfor ve bakım sunmak için tüm uçuşlar, 7/24 ulaşım hizmeti, tercüman hizmeti ve konaklama” sağlandığı belirtiliyor.

Ancak 7 Temmuz’daki ameliyatı sırasında cerrah, tıbbi aletle karnını deliyor ve bu da, ertesi gün Morrissey’in ölümüne yol açan iç kanamayı tetikliyor.

Adli tıp raporunda, Morrissey’in sağlık geçmişiyle ilgili yeterli inceleme yapılmaması ve Türk yetkililerin trajik ölümü soruşturmaması da eleştirildi. Adli tabip, önlem alınmadığı takdirde gelecekte başka ölümlerin de meydana gelme riskinin bulunduğunu söyledi.

Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla birlikte Türkiye, dünya kozmetik turizminin başkenti haline gelirken İngiltere, bir süredir Türkiye’deki estetik ameliyatlarda yaşanan ölümleri konuşuyor.

2019’da kalça büyütme ameliyatında ölen Melissa Kerr için İngiliz makamları tarafından hazırlanan adli tıp raporunda da, Türk doktorların ihmali olduğu öne sürülmüştü.