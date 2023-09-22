100. Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun yarış programı içinde bulunan ve Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak planlanan Dağ Bisikleti Şampiyonası yarışları başladı.

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Şampiyona; üç adet uluslararası dağ bisikleti yarışının yanı sıra bir adette ödüllü ulusal dağ bisikleti yarışını kapsıyor. Bu yarışmalar, Sultan Tahtı MTB Short Track C3 Uluslararası Olimpic Yarışı, yarın saat 10.30'da Ejder 3200 MTB Cross Cuntry C2 Uluslararası Olimpic Yarışı, pazar günü saat 13.00'de Palandöken MTB Cross Cuntry C1 Uluslararası Olipmic Yarışı ve pazar günü saat 08.00'de Palandöken MTB CUP Ulusal Şampiyonası olarak sıralanıyor.

Erzurum Bisiklet İl Temsilcisi ve Yarış Direktörü Mustafa Kocaman, yarışmaların olimpiyat puanı vermeleri nedeni ile önem arz ettiğini belirterek, "6 ülkeden yaklaşık 170 profesyonel sporcuların katılıyor. Bu yarışmalar ile Palandöken Dağının Yüksek İrtifa etkisi tanıtımının yanı sıra kışın kayak merkezi yaz aylarında ise bisiklet merkezi olarak kullanılmasını amaçlıyoruz Yarış için hazırlamış olduğumuz parkurlarımız üst düzey tecrübe ve yeteneğe sahip sporcuların zevk alacağı zorlu etapları barındırma bakımından da takdir toplamaktadır. Yapılacak olan bu yarışlar sonrasında gelecek senelerde daha üst düzey yarışmaların ilimizde yapılması için gayret ve emek sarf edilmelidir. 2024 yılında elit ve gençler Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağı ilimizde aynı yıl için Balkan Şampiyonası'nın yapılmasına da talip olduğumuzu belirtmeliyiz. Amacımız Palandöken Dağı'nın bisiklet sporu turizmine kazandırılarak hem ülkemizi hem de ilimizi dünyaya tanıtarak, uluslararası arenada temsil yeteneğine sahip gençlerimizin yetiştirilmesine ön ayaklık etmektir" diye konuştu.

Yarışmaya katılan sporculardan Cesur Alak, Kerem Sezer Anıl ve Azize Bekar, Erzurum’da olmaktan ve burada yarışmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.