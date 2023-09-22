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Altın piyasasında son durum! 22 Eylül 2023 yükseliş mi var düşüş mü?

Altın piyasasında son durum! 22 Eylül 2023 yükseliş mi var düşüş mü?

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 670 bin lira, en yüksek 1 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 1 milyon 702 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 55 milyon 241 bin 992,36 lira, işlem miktarı ise 1.219,87 kilogram oldu.

Diğer metallerde işlem gerçekleştirilmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, SAY Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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