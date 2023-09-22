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Samsun'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil başka bir otomobille çarpıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil başka bir otomobille çarpıştı

Samsun İlkadım'da kontrolden çıkan otomobil önünde seyir eden otomobile çarpıp takla attı. meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ysralandı.

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Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Kürtün Köprüsü üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve Yıldız K. idaresindeki 61 ABC 947 otomobil önünde seyir eden Cihan A.'nın kullandığı 34 GPN 252 plakalı otomobile arkadan çarpıp devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Merve Yıldız K. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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