BIST 8.039
DOLAR 27,17
EURO 28,95
ALTIN 1.683,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sebze halinde yaşandı! Kapıya tutunarak gitmek istedi sonu çok feci oldu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sebze halinde yaşandı! Kapıya tutunarak gitmek istedi sonu çok feci oldu!

KONYA'nın Karatay ilçesindeki bir sebze halinde, kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre Hamza Ergin, sebze halinde, Muhammet E. (58) yönetimindeki seyir halindeki kamyonun kapısına tutunarak gitmek istedi.

Bu sırada dengesini kaybederek düşen Ergin, kamyonun altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ergin'in cenazesi incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'a ihtar cezası verdi!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'a ihtar cezası verdi!
Antalya'da acı kaza! Römorkun altında kalan motosiklet sürücüsü can verdi
Antalya'da acı kaza! Römorkun altında kalan motosiklet sürücüsü can verdi
AGÜ, Avrupa'da ilk 500 içine girmeyi başardı!
AGÜ, Avrupa'da ilk 500 içine girmeyi başardı!
Adana'da "Şirinler" çetesine operasyon: 15 gözaltı
Adana'da "Şirinler" çetesine operasyon: 15 gözaltı
Samsunspor, Antalya'ya 5 futbolcusunu götürmedi!
Samsunspor, Antalya'ya 5 futbolcusunu götürmedi!
Altın piyasasında son durum! 22 Eylül 2023 yükseliş mi var düşüş mü?
Altın piyasasında son durum! 22 Eylül 2023 yükseliş mi var düşüş mü?
Samsun'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil başka bir otomobille çarpıştı
Samsun'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil başka bir otomobille çarpıştı
100. Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası başladı
100. Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası başladı
Denizi kirleten geminin işletmecisine 7,7 milyon lira para cezası!
Denizi kirleten geminin işletmecisine 7,7 milyon lira para cezası!
Ankara Kahve Festivali Bilkent'te başladı!
Ankara Kahve Festivali Bilkent'te başladı!
İstanbul'da metrobüs arizası vatandaşları yine isyan ettirdi!
İstanbul'da metrobüs arizası vatandaşları yine isyan ettirdi!
İstanbul'da metrobüs arizası vatandaşları yine isyan ettirdi!
İstanbul'da metrobüs arizası vatandaşları yine isyan ettirdi!