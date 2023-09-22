Sebze halinde yaşandı! Kapıya tutunarak gitmek istedi sonu çok feci oldu!
KONYA'nın Karatay ilçesindeki bir sebze halinde, kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Alınan bilgiye göre Hamza Ergin, sebze halinde, Muhammet E. (58) yönetimindeki seyir halindeki kamyonun kapısına tutunarak gitmek istedi.
Bu sırada dengesini kaybederek düşen Ergin, kamyonun altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ergin'in cenazesi incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.