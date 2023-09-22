BIST 8.039
DOLAR 27,17
EURO 28,95
ALTIN 1.683,93
HABER /  SPOR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'a ihtar cezası verdi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'a ihtar cezası verdi!

Gaziantep maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kayserispor'a ihtar cezası verildi.

Abone ol

Geçen hafta oynanan Kayserispor-Gaziantep Futbol kulübü maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kayserispor'a ihtar cezası verildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırı hareket eden Kayserispor'a ihtar cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübünün, 16.09.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Gaziantep FK Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

Diğer yandan konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü'ne ise 224 bin TL para cezası ve müsabakaya gelen Gaziantep Futbol Kulübü taraftarına 2 maç deplasman yasağı getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da acı kaza! Römorkun altında kalan motosiklet sürücüsü can verdi
Antalya'da acı kaza! Römorkun altında kalan motosiklet sürücüsü can verdi
AGÜ, Avrupa'da ilk 500 içine girmeyi başardı!
AGÜ, Avrupa'da ilk 500 içine girmeyi başardı!
Adana'da "Şirinler" çetesine operasyon: 15 gözaltı
Adana'da "Şirinler" çetesine operasyon: 15 gözaltı
Samsunspor, Antalya'ya 5 futbolcusunu götürmedi!
Samsunspor, Antalya'ya 5 futbolcusunu götürmedi!
Altın piyasasında son durum! 22 Eylül 2023 yükseliş mi var düşüş mü?
Altın piyasasında son durum! 22 Eylül 2023 yükseliş mi var düşüş mü?
Samsun'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil başka bir otomobille çarpıştı
Samsun'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil başka bir otomobille çarpıştı
100. Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası başladı
100. Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası başladı
Denizi kirleten geminin işletmecisine 7,7 milyon lira para cezası!
Denizi kirleten geminin işletmecisine 7,7 milyon lira para cezası!
Ankara Kahve Festivali Bilkent'te başladı!
Ankara Kahve Festivali Bilkent'te başladı!
İstanbul'da metrobüs arizası vatandaşları yine isyan ettirdi!
İstanbul'da metrobüs arizası vatandaşları yine isyan ettirdi!
İstanbul'da metrobüs arizası vatandaşları yine isyan ettirdi!
İstanbul'da metrobüs arizası vatandaşları yine isyan ettirdi!
Kilo verme ameliyatı için Türkiye’ye gelen kadının ölümü İtalya'nın gündeminde
Kilo verme ameliyatı için Türkiye’ye gelen kadının ölümü İtalya'nın gündeminde