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Antalya'da acı kaza! Römorkun altında kalan motosiklet sürücüsü can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da acı kaza! Römorkun altında kalan motosiklet sürücüsü can verdi

Antalya Aksu'da hakimiyetini kaybeden motosikletli genç seyir halindeki traktörün arka römorkunun altında kaldı. Meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, Aksu ilçesi Solak Mahallesi At Çayırı Mevkii 4004 Sokak'ta meydana geldi. Silaj yüklü 07 BAZ 975 plakalı traktör, yoldaki virajdan sağa doğru döndüğü sırada arkadan gelen Abdo Halit Seçen'in (17) kullandığı 07 AVY 365 plakalı motosiklet çarptı.

Ön tekerleği römorkun arkasına sıkışan ve traktörün altına savrulan Abdo Halit Seçen (17) adlı yabancı uyruklu olduğu ifade edilen genç, römorkun altında kalarak feci şekilde yaralandı.

112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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