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Samsunspor, Antalya'ya 5 futbolcusunu götürmedi!

Samsunspor, Antalya'ya 5 futbolcusunu götürmedi!

Trendyol Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor'da kamp kafilesinde 5 futbolcu yer almadı.

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Süper Lig’in 6. haftasında galibiyeti bulunmayan takımlardan Antalyaspor ile Samsunspor, yarın saat 20.00’de Corendon Airlines Park’ta karşılaşacak. Samsunspor kafilesi, kamp yaptığı Nuri Asan Tesislerinden ayrılarak Antalya’ya hareket etti. Karadeniz temsilcisi, Antalya’ya 5 eksikle gitti.

Samsunspor’un Antalyaspor kafilesinde forvet Marius Mouandilmadji, sağ bek Nanu Gomes ile sakatlığı bulunan Taylan Antalyalı, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışan Michael Tırpan ve U19 Takımı'nda olan Muhammet Ali Özbaskıcı yer almadı. Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde kaleciler Jakup Szumski ile Okan Kocuk’un yanı sıra Van Drongelen, Marc Bola, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Soner Gönül, Moryke Fofana, Emre Kılınç, Kingsley Schindler, Soner Aydoğdu, Ait Bennasser, Oliver Ntcham, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Flavien Tait, Carlo Holse, Muhammed Gümüşkaya, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Ercan Kara bulunuyor.

Samsunspor 15, Antalyaspor 7 kez kazandı

Antalyaspor ile Samsunspor daha önce 31 kez rakip oldu. Bu karşılaşmaların 15’ini Samsunspor, 7’sini Antalyaspor kazandı. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Antalya’da oynanan müsabakalarda ise Samsunspor’un 6, Antalyaspor’un da 5 galibiyeti bulunuyor. Akdeniz’deki 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ogün Kamaracı ve Mert Bulut yapacak. Samsunspor'un ligde 4 maçta 1 puanı bulunurken, Antalyaspor’un ise 5 müsabakada 3 puanı bulunuyor. İki takım da Süper Lig’de henüz galibiyetle tanışamadı.

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