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Çorum'da şok uygulaması! Silahlı şahıslar yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da şok uygulaması! Silahlı şahıslar yakayı ele verdi

Çorum'da Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan şok uygulamasında çok sayıda silah ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 18 - 22 Eylül tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ve denetimlerde 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tüfek, 3 adet kuru-sıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet, 92 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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