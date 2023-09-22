Çorum'da şok uygulaması! Silahlı şahıslar yakayı ele verdi

Çorum'da Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan şok uygulamasında çok sayıda silah ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 18 - 22 Eylül tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ve denetimlerde 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tüfek, 3 adet kuru-sıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet, 92 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.