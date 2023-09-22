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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 28,95 gram metamfetamin, 6 sentetik hap, hassas terazi, 1,20 gram sentetik uyuşturucu, 1,01 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 745 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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