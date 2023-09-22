Rusya'dan Ermenistan açıklaması! Teslim olmaya başladılar!

Rusya Savunma Bakanlığı'nda yer alan son dakika bilgisine göre, Karabağ'daki Ermeni Güçleri'nin teslim olmaya başladıkları bildirildi.

Abone ol

Karabağ'da sağlanan ateşkesin ardından Ermeniler Azerbaycan'ın şartlarını yerine getirmeye başladı. Bölgedeki yasa dışı Ermeni güçler 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim etti.

Karabağ'da antiterör operasyonu

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerin saldırılarının ardından 19 Eylül'de antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu tek tek Ermeni mevzilerini vurdu. Ağır yara alan Ermeniler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sunduğu, "Tüm silahlarınızı bırakın" şartını kabul etti.

Ermeniler silah bıırakmaya başladı

Ateşkesin sağlanmasının ardından yeni gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenilerin 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim ettiğini açıkladı. Rus Haber Ajansı ise, Karabağ'da Ermeni güçlerin silahlarını teslim etmeye başladığını duyurdu.

Ateşkes ilan edilmişti

Ermeni ayrılıkçıların silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması gelmişti. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmıştı.

Azerbaycan'ın talepleri kabul edilmişti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştiğini belirtmişti. Açıklamada şu detaylara yer verilmişti: "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının oluşumları silahlarını bırakır, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk eder ve tamamen silahsızlandırılır. Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri Azerbaycan topraklarını terk ediyor, yasadışı Ermeni silahlı grupları serbest bırakılıyor.

Buna paralel olarak tüm silahlar ve ağır ekipmanlar teslim edilir.

Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır."