BIST 8.039
DOLAR 27,16
EURO 28,94
ALTIN 1.681,82
HABER /  DÜNYA

İngiltere'de 2022'de sıcak hava nedeniyle 4 bin 507 kişi öldü

İngiltere'de 2022'de sıcak hava nedeniyle 4 bin 507 kişi öldü

İngiltere'de geçen yıl hava sıcaklığına bağlı nedenlerle 4 bin 507 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 1988-2022'de İngiltere ve Galler'de hava sıcaklığıyla bağlantılı ölüm ve hastaneye yatış riskine ilişkin analiz yayımladı.

Analize göre, sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı 32 yılda iki kattan fazla arttı.

Ülkede termometrelerin 40 derecenin aşıldığını gösterdiği 2022'nin en sıcak günlerinde, sıcaklıkla bağlantılı 4 bin 507 kişi öldü.

Bunun, "kayıtlardaki en yüksek rakam" olduğu vurgulandı.

En yüksek ölüm riski Londra'da

En yüksek ölüm riskinin, sıcaklıkların 29 derecenin üzerine çıktığı başkent Londra'da görüldüğü aktarıldı.

Uluslararası kamu sağlığı uzmanlarından oluşan bir grubun geçen yıl yayımladığı araştırmada, Avrupa'da 30 Mayıs-4 Eylül 2022 döneminde 61 bin 672 kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği, en çok ölümün İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de görüldüğü kaydedilmişti.

İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) 19 Temmuz 2022'de yapılan açıklamada, ülkede hava sıcaklığının 40,2 derece olarak kaydedildiği, bunun "İngiltere tarihinde bu zamana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık" olduğu belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den hükmen mağlubiyet kararı!
TFF'den hükmen mağlubiyet kararı!
Ahmet Davutoğlu: Millet İttifakı artık yok, çok üzgünüm
Ahmet Davutoğlu: Millet İttifakı artık yok, çok üzgünüm
Libya'nın Derne kentinde bir günde 245 cesede ulaşıldı
Libya'nın Derne kentinde bir günde 245 cesede ulaşıldı
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Fransa'da derslere alınmayan Müslüman öğrenci, ayrımcılığı BM'ye taşıdı
Fransa'da derslere alınmayan Müslüman öğrenci, ayrımcılığı BM'ye taşıdı
Muş'ta 160 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muş'ta 160 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Çorum'da şok uygulaması! Silahlı şahıslar yakayı ele verdi
Çorum'da şok uygulaması! Silahlı şahıslar yakayı ele verdi
Sebze halinde yaşandı! Kapıya tutunarak gitmek istedi sonu çok feci oldu!
Sebze halinde yaşandı! Kapıya tutunarak gitmek istedi sonu çok feci oldu!
İsveç'te restorana silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı!
İsveç'te restorana silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'a ihtar cezası verdi!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'a ihtar cezası verdi!
Antalya'da acı kaza! Römorkun altında kalan motosiklet sürücüsü can verdi
Antalya'da acı kaza! Römorkun altında kalan motosiklet sürücüsü can verdi
AGÜ, Avrupa'da ilk 500 içine girmeyi başardı!
AGÜ, Avrupa'da ilk 500 içine girmeyi başardı!