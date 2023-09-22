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Hayırsever iş insanından Diyarbakır'da 3 ilçeye 5 ayrı ilkokul!

Hayırsever iş insanından Diyarbakır'da 3 ilçeye 5 ayrı ilkokul!

Erzurumlu hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde eğitim kurumları inşa ediyordu. Bakırcı, şimdi ise Diyarbakır'da 3 farklı ilçede toplamda 5 ilkokul yapmayı planlıyor.

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Diyarbakır Valiliği, iş insanı Osman Nuri Bakırcı ile yeni eğitim yuvaları yapması için protokol imzaladı. 

Valilik makamında gerçekleşen buluşmada, Vali Ali İhsan Su, Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı, hazır bulundu. Görüşme sonrasında merkez Yenişehir, Bismil ve Çınar İlçelerinde yapılması kararlaştırılan 8 derslikli 5 ilkokul için protokol imzalandı. Okulların yapımına kısa sürede başlanması bekleniyor. 

Osman Nuri Bakırcı, kendisine ait Osmanlı İnşaatın sosyal sorumluluk çerçevesinde şu projeleri gerçekleştirdi:

"Erzurum Atatürk Üniversitesi Ek Fakülte Binası, Esenyurt Osman Bakırcı İlköğretim Okulu, Esenyurt Mevlana Hacı İshak Bakırcı Cami, Esenyurt Nuriye Bakırcı İlköğretim Okulu, Mardin Büyükboğaziye Osman ve Nuriye Bakırcı Sağlık Ocağı, Mardin Osman Bakırcı İlköğretim Okulu, Mardin Kızıltepe İmam Hatip Lisesi, Kars Osman ve Nuriye İmam Hatip Lisesi, Mardin Gevaş Cami Restorasyonu, İstanbul Yeşilköy Karakolu Restorasyonu,  Giresun Tirebolu Öğrenci Yurdu ve Türkiye Geneli Burs Ödemeleri."

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