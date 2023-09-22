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Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını indirdi

Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını indirdi

Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen para cezasını 200 bin liraya düşürdü.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verdiği 400 bin liralık para cezasını 200 bin liraya düşürdü.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada kurul, Beşiktaş Kulübüne verilen 400 bin liralık cezanın da 200 bin liraya indirildiğini belirtti.

PFDK; Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle 400'er bin lira para cezası vermişti.

Yüzde 50 oranında indirildi

Yapılan itiraz sonrasında Tahkim Kurulu, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle ihlalin bulunmadığına hükmederek hem Beşiktaş Kulübü'ne hem de Ahmet Nur Çebi'ye verilen para cezalarının yüzde 50 oranında indirildiğini duyurdu.

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