Dışişleri Bakanı Fidan, 78. BM Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’deki temaslarını sürdürüyor. Fidan temasları kapsamında New York’taki Türkevi’nde İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştü. İkili görüşmede, ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta İsrailli, Macar ve Belçikalı mevkidaşlarıyla Türkevi'nde görüştü.

Fidan'ın, İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinde, ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Bakan Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.

Elı Cohen: İsrail'e davet ettim

Görüşme hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen iki ülkenin ilişkilerinin geliştiğini ifade ederek Bakan Fidanı İsrail'e davet ettiğini duyurdu.

Azerbaycan dışişleri bakanı Bayramov'dan türkevi'ne "Karabağ" halısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkevi'nde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakan Fidan'a Türkevi'nde kullanılmak üzere Karabağ halısı hediye etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Can Azerbaycan'a bu anlamlı hediye için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Belçika Dışişlerı bakanı Lahbib’ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York şehrinde Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib’le görüştü.