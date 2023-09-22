Gaziantep FK sahasında İstanbulspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Denis Draguş ile 90+5'te Ajeti kaydetti.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını üçe yükseltirken İstanbulspor 2 puanda kaldı.

Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Gaziante FK, bu sonucun ardından ilk galibiyetini almış oldu. İstanbul ekibi ise bu sezon çıktığı 3 maçta 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçtan da eli boş ayrılan İstanbulspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.