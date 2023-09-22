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Denizli'de öğrenci servisi iki otomobile çarptı: 3 yaralı

Denizli'de öğrenci servisi iki otomobile çarptı: 3 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde öğrenci servisinin iki otomobile çarpması sonucu 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı.

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A.Ç. idaresindeki öğrenci servisi, Denizli'den Uşak istikametine giderken İğdir kavşağı içerisindeki H.Ö. yönetimindeki araca yandan çarptı.

Daha sonra kavşağa girmek için bekleyen S.Y. idaresindeki araca da çarpan öğrenci servisi, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada 2 öğrenci ile diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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